Buster Keaton a ’EXTRAterrestre’ Viaggio ’sonoro’ nel cinema muto

Preparatevi a un viaggio tra le stelle e il passato con "Buster Keaton e l'extraterrestre", un emozionante tuffo nel cinema muto e nel suo incanto senza tempo. Terzo appuntamento di EXTRAterrestre, la rassegna estiva che, ogni mercoledì a Forlì, trasforma gli spazi in un crocevia di cultura, arte e creatività . Domani, l’avventura continua con l’apertura alle 16 del laboratorio artistico GGIOCO, un’occasione unica per immergersi in esperienze coinvolgenti e sorprendenti.

Terzo appuntamento per EXTRAterrestre, la rassegna culturale estiva organizzata da Città di Ebla, Spazi Indecisi, Sunset Studio e Tiresia Media, che ogni mercoledì – dal 4 giugno al 23 luglio – trasforma gli spazi dell'ex deposito delle corriere in piazzetta Savonarola 6 a Forlì in un luogo di incontro, creazione e attraversamenti artistici. Domani EXATR apre le sue porte a partire dalle 16 con un nuovo incontro di GGIOCO, laboratorio artistico e filosofico gratuito a cura di Elena Dolcini in collaborazione con Michela Liverani, per bambine e bambini dai 7 agli 11 anni. Il tema della settimana è 'L'angolo': una riflessione sull'elemento geometrico per eccellenza, da esplorare attraverso gli spazi dell'EXATR, intrecciando matematica, geografia, arte e narrazione.

