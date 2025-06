Bus Udine linee 81 e 82 Cosa cambia dal 16 giugno

Dal 16 giugno 2025, le linee urbane 81 e 82 di Udine si trasformano per offrire un servizio più efficiente e comodo. Con frequenze aumentate e percorsi ottimizzati, questi collegamenti pensati per pendolari e cittadini migliorano l’accessibilità al centro, potenziando anche le connessioni tra quartieri, nodi intermodali e parcheggi. Scopri cosa cambia e come queste novità renderanno gli spostamenti in città più semplici e veloci.

Dal 16 giugno 2025 i due collegamenti urbani delle linee 81 e 82, ideati per raggiungere comodamente il centro di Udine provenendo da nord e da ovest della città, presenteranno alcune novità. Frequenze e percorsi migliorati per ottimizzare collegamenti tra centro e quartieri, in particolare per i pendolari, sostenere lo scambio nei nodi intermodali, facilitare l’accesso gli spostamenti all’interno del ring mettendo in rete parcheggi, aree commerciali e zone ad alta frequentazione per offrire un servizio capillare nelle aree di aggregazione della città. Il progetto è frutto del lavoro congiunto di Regione FVG, Comune di Udine e Arriva Udine, in un’ottica di continuo miglioramento dell’accessibilità alla città e di valorizzazione della mobilità sostenibile e dell’intermodalità, e invita a lasciare l’automobile privata nelle aree esterne di sosta gratuita per accedere in modo comodo ed economico al centro città. 🔗 Leggi su Udine20.it