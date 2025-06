Bus a rischio venerdì | sciopero di 24 ore di Usb

Preoccupazioni in vista per i viaggi di venerdì: uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico, proclamato dall’USB Lavoro Privato, potrebbe influenzare notevolmente la mobilità. Pur garantendo i servizi essenziali e le fasce orarie prestabilite, molte corse potrebbero subire variazioni o cancellazioni. È fondamentale informarsi in anticipo e pianificare il viaggio di conseguenza, poiché la mobilità quotidiana rischia di essere gravemente compromessa. Restate aggiornati per evitare sorprese sgradite.

Venerdì è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore nel settore del trasporto pubblico, indetto dall’organizzazione sindacale USB Lavoro Privato. L’astensione coinvolgerà tutto il personale dipendente dei vari bacini, garantendo comunque i servizi minimi essenziali e le fasce orarie prestabilite. A Forlì-Cesena, il servizio sarà assicurato dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 16:00. A Ravenna, incluso il traghetto, le fasce di garanzia saranno dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00, mentre a Rimini dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 16:00. Start Romagna – in una nota – si scusa per gli eventuali disagi causati dallo sciopero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bus a rischio venerdì: sciopero di 24 ore di Usb

In questa notizia si parla di: venerdì - sciopero - rischio - fasce

Sciopero treni 17 maggio: revocato. Stop alla circolazione venerdì 23 - È stato revocato lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS italiane, originariamente previsto per sabato 17 maggio 2025.

#Info | #sciopero | #aereo Proclamato uno sciopero del trasporto aereo per venerdì #13giugno, a rischio alcuni servizi aeroportuali in diverse fasce orarie Definite le fasce orarie di garanzia ? Qui tutti i dettagli https://buff.ly/jyeEEsO @Emergenza24 | #Lu Vai su X

Oggi, venerdì 23 maggio, treni e bus a rischio per lo sciopero nazionale dalle ore 1.00 alle 24 del personale del gruppo FS proclamato dai sindacati autonomi Usb e Sgb a sostegno del rinnovo contrattuale. Previste fasce di garanzia #ANSA Vai su Facebook

Sciopero del 20 giugno a Milano, mezzi a rischio. Gli orari e le fasce garantite; Sciopero nazionale venerdì 20 giugno: a rischio treni e bus. Gli orari e le fasce garantite; Bus, metro, treni e aerei: venerdì è sciopero generale. Chi si ferma, gli orari e le fasce di garanzia.