' Buoni servizio minori' 35 milioni per sostenere le famiglie e i servizi per l’infanzia | ecco come chiedere il contributo

In un contesto sociale in rapido cambiamento, garantire a tutti i bambini e le famiglie il diritto a un futuro equo è più cruciale che mai. Con 35 milioni di euro destinati ai buoni servizio minori, la Regione Puglia si impegna a rafforzare i servizi per l’infanzia e sostenere le famiglie. Ecco come richiedere il contributo e contribuire a costruire un welfare inclusivo, capace di fare davvero la differenza per le nuove generazioni.

In una società in cui le disuguaglianze sociali si riflettono sempre più spesso sulle opportunità educative dei bambini e delle bambine, il dipartimento Welfare della Regione Puglia rilancia il suo impegno nel costruire un welfare che non lasci indietro nessuno, partendo proprio dai più piccoli e.

