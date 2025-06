Buoni servizio minori | 35 milioni di euro dal dipartimento Welfare

Con un investimento di 35 milioni di euro, il Dipartimento Welfare della Regione Puglia rafforza il suo impegno per garantire servizi di qualità ai minori. In un contesto in cui le disuguaglianze sociali spesso ostacolano le opportunità educative, questa iniziativa rappresenta un passo deciso verso un welfare inclusivo e equo, capace di costruire un futuro più giusto e solidale per tutti i bambini e le bambine della regione.

In una società in cui le disuguaglianze sociali si riflettono sempre più spesso sulle opportunità educative dei bambini e delle bambine, il dipartimento Welfare della Regione Puglia rilancia il suo impegno nel costruire un welfare che non lasci indietro nessuno, partendo proprio dai più piccoli e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - “Buoni servizio minori”: 35 milioni di euro dal dipartimento Welfare

In questa notizia si parla di: welfare - dipartimento - buoni - servizio

Il dipartimento Welfare della Regione Puglia nei prossimi giorni attiverà tre nuove misure fondamentali, nell’ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 e del POC 2021-2027, puntando su infrastrutture sociali, innovazione comunitaria e sostegno alle fami Vai su Facebook

'Buoni servizio minori', 35 milioni per sostenere le famiglie e i servizi per l’infanzia: ecco come chiedere il contributo; Avviso Pubblico approvato dal dipartimento Welfare della Regione Puglia relativo alla terza annualità operativa (2025/2026) dei Buoni Servizio per anziani e persone con disabilità; Catalogo telematico servizi minori. Aperti i termini dal 15.01 al 18.03.2025 per presentare la domanda di iscrizione o di aggiornamento.

Al via il nuovo Avviso per i Buoni Servizio 2025/2026 - E' stato pubblicato sul Burp il nuovo Avviso Pubblico approvato dal dipartimento Welfare della Regione Puglia relativo alla 3^ annualità operativa (2025/2026) dei Buoni Servizio per anziani e persone ... gravinalife.it scrive

Regione Puglia: "nuovi" Buoni Servizio 2025/2026, 35 milioni di euro per garantire accesso e continuità a servizi diurni e domiciliari - E’ stato pubblicato sul Burp il nuovo Avviso Pubblico approvato dal dipartimento Welfare della Regione Puglia relativo alla 3^ annualità operativa (2025/2026) dei Buoni Servizio per anziani e persone ... Come scrive brindisisera.it