Buon onomastico Adolfo oggi 17 giugno | immagini e gif di auguri da inviare via social

Oggi, 17 giugno, celebriamo Sant’Adolfo di Maastricht, un vescovo dalla storia ricca e affascinante! Originario di una famiglia sassone, ha portato la fede cristiana tra le terre del Belgio e della Germania, lasciando un’impronta indelebile. Per rendere omaggio a questo santo speciale, ecco immagini e gif di auguri da condividere sui social, per festeggiare con gioia e spiritualità. Buon onomastico ad Adolfo!

Si festeggia oggi, 17 giugno, Sant’Adolfo di Maastricht, il vescovo è originario di una delle famiglie sassoni che all’inizio del VII secolo avevano conquistato l’Inghilterra ed erano diventate cristiane. Dopo essere diventato monaco ed aver vissuto per un periodo tra il Belgio e la Germania la sua fama raggiunse il re della regione che lo nominò vescovo di Maastricht. Le reliquie di Adolfo e quello dei fratelli, anche loro religiosi, sono divisi tra i monasteri di Thorney, di Ely e di Westminster. Significato del nome. Adolfo deriva dal nome germanico Adalwolf (o Athalwolf, Athawulf), introdotto in Italia dai Goti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Adolfo, oggi 17 giugno: immagini e gif di auguri da inviare via social

