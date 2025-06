Buon compleanno US Polo Assn!

Buon compleanno a U.S. Polo Assn., il brand che celebra 135 anni di eleganza sportiva con la campagna globale “Born to Play”. Un omaggio alle origini dello sport dei re, rivisitato in chiave moderna attraverso una capsule collection di stile sporty chic. Tra tradizione e innovazione, i modelli con il simbolo del doppio cavallo raccontano un’eredità fatta di cavalli, adrenalina e moda senza tempo. Scopri come ogni accessorio illumina questa storia unica...

