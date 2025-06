Buon compleanno Giulia Corso Anna Maria dell’Unto Ken Loach

Oggi celebriamo un mix speciale di persone straordinarie: dagli sportivi come Venus Williams ed Eddy Merckx, ai talenti del cinema e della cultura come Ken Loach e Anna Maria dell’Unto. Un compleanno è l’occasione perfetta per riconoscere il talento, la passione e la determinazione di chi rende il mondo un posto più vibrante. Buon compleanno a tutti voi: che questo giorno sia solo l’inizio di nuove avventure e successi!

Buon compleanno Anna Maria dell’Unto, Giulia Corso, Donatella Tesei, Venus Williams, Eddy Merckx, Enrico Benzing, Ken Loach, Susy de Martini, Claudio Spadaro, Paolo Calabresi, Deborah Magnaghi, Arnoldo Mosca Mondadori, Cristina Plevani, Massimiliano Manfredi, Giovanni Sulcis, Cristian Invernizzi, Andrea Campagnolo, David Chevalier, Roberto Musso, Elisa Rigaudo, Marco Sansovini, Francesco Nieto, Nicola Bolzonello, Luca Turco, Manuel Pucciarelli, Silvia Lotti. Oggi 17 giugno compiono gli anni: Anna Maria dell’Unto, psichiatra; Giulia Corso, esploratrice; Enrico Benzing, giornalista, ingegnere; Ken Loach, regista; Anna Giacalone Ramat, linguista; Alcide Baccari, ex calciatore; Aldo Cosentino, dirigente d’azienda; Gianni Macchia, attore; Eddy Merckx, ex ciclista; Susy de Martini, politica, medica; Daniele Soragni, giornalista, autore tv; Ettore Perrella, psicanalista, saggista; Matteo Thun, architetto, designer; Antonio Barrios, attore; Ermanno Ribaudo, attore, doppiatore; Claudio Spadaro, attore; Piergiorgio Paterlini, scrittore, giornalista. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Giulia Corso, Anna Maria dell’Unto, Ken Loach

