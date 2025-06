Bugetti indagata La Porta | Un’azienda irregolare tra i finanziatori della campagna elettorale

Una nuovaombra si addensa sulla figura di Ilaria Bugetti, sindaca di Prato, coinvolta in un’indagine per corruzione. Secondo Chiara La Porta, deputata di Fratelli d’Italia, tra i finanziatori della campagna elettorale ci sarebbe un'azienda irregolare, scoperta durante controlli dell’Ispettorato del lavoro. Questo rischio di infiltrazioni e irregolarità mette in discussione la trasparenza della gestione pubblica, sollevando interrogativi che potrebbero influenzare il futuro politico della città.

Prato, 17 giugno 2025 – Si prospetta una nuova tegola su Ilaria Bugetti, la sindaca di Prato indagata per corruzione. Secondo quanto dichiarato da Chiara La Porta, deputata pratese di Fratelli d’Italia, tra i finanziatori della campagna elettorale per la corsa a primo cittadino di Bugetti ci sarebbe stata un’azienda risultata irregolare in seguito a controlli da parte dell’Ispettorato del lavoro. "Oggi in aula alla Camera – dichiara la deputata La Porta – abbiamo appreso, in seguito alla risposta ad una mia interrogazione presentata nel maggio scorso al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativa, tra i vari aspetti, alle condizioni di sfruttamento del lavoro nelle aziende del nostro territorio, che il Maglificio CXL, tra i finanziatori della campagna elettorale per la corsa a sindaco di Ilaria Bugetti, è stato oggetto di due controlli dell’Ispettorato, risultando irregolare sotto molti fronti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bugetti indagata, La Porta: “Un’azienda irregolare tra i finanziatori della campagna elettorale”

