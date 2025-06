Buffon scrive a Spalletti dopo l'esonero | Grazie per passione competenza e responsabilità

In un gesto di grande rispetto e stima, Gianluigi Buffon ha scritto a Spalletti dopo il suo esonero, riconoscendo l'impegno e la dedizione dimostrati. La lettera rappresenta un messaggio di incoraggiamento e gratitudine, sottolineando come la passione e la responsabilità siano valori fondamentali in un percorso così complesso. Continua a leggere per scoprire il contenuto completo di questo toccante tributo.

Gianluigi Buffon, capo delegazione dell'Italia, ha voluto scrivere una lettera a Spalletti, dopo l'esonero da c.t. della Nazionale: "Hai svolto questo lavoro con passione e responsabilitĂ ". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: buffon - spalletti - esonero - passione

Buffon sul caso Acerbi: “Non ha detto no a Spalletti, ma a qualcosa di più grande che è l’Italia” | Primapagina - Gigi Buffon, icona del calcio italiano, alza la voce sul rifiuto di Acerbi: non è solo un no a Spalletti, ma a un'opportunità per l'Italia intera.

L'ITALIA HA SCELTO IL SUO NUOVO CT: GENNARO GATTUSO Come anticipato da Buffon, sarĂ Rino il sostituto di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra Vai su Facebook

Buffon scrive a Spalletti dopo l’esonero: “Grazie per passione, competenza e responsabilità ”; Buffon e la lettera a Spalletti: Ho aspettato, per non scrivere a caldo...; Buffon saluta l’ex Ct Azzurro Spalletti: “Grazie per la passione e la competenza in un momento delicato”.

Buffon scrive a Spalletti dopo l’esonero: “Grazie per passione, competenza e responsabilità” - Gianluigi Buffon, capo delegazione dell'Italia, ha voluto scrivere una lettera a Spalletti, dopo l'esonero da c ... Riporta fanpage.it

Pagina 1 | Buffon, lettera a Spalletti dopo l'esonero Italia: "Ho aspettato, ma ci tenevo" - A distanza di qualche giorno dall’annuncio della fine del rapporto tra Luciano Spalletti e la Nazionale italiana, arriva il saluto – pubblico e sentito - Secondo tuttosport.com