Buffon saluta Spalletti | l’ex portiere della Juve dedica un messaggio social commovente all’ex CT della Nazionale! Le sue parole

Gigi Buffon, simbolo di passione e lealtà nel calcio italiano, ha voluto dedicare un commovente messaggio social all’ex ct Luciano Spalletti, salutandolo con parole che toccano il cuore di tifosi e appassionati. In un gesto di rispetto e stima, l’ex portiere della Juve si prende un momento per ricordare il valore di Spalletti, lasciando un messaggio che rimarrà nei cuori di molti. È un addio che racchiude amicizia e riconoscenza, un vero tributo a un grande uomo di calcio.

Buffon dice addio a Spalletti con un messaggio social commovente: tutte le sue parole susseguenti al licenziamento dell'ex CT della Nazionale. A quasi tre giorni dall'annuncio di Gennaro Gattuso come nuovo CT della Nazionale, Gigi Buffon si volta per un attimo indietro. L'ex portiere della Juve, nonché Capo Delegazione dell' Italia, ha voluto salutare così Luciano Spalletti. Ecco le sue parole d'addio apparse sul proprio profilo Instagram. PAROLE – « Caro Luciano, ho scelto di aspettare qualche giorno per evitare di scrivere a caldo, ma ci tenevo a ringraziarti pubblicamente e personalmente per il tuo lavoro in questi anni alla guida della Nazionale.

Acerbi rifiuta la Nazionale, l’ex Juve Buffon rincara: «Un calciatore non dice no a Spalletti, ma all’Italia! La maglia azzurra è un valore unico» - Francesco Acerbi dice "no" alla Nazionale, ma Gianluigi Buffon non ci sta. La maglia azzurra rappresenta un valore inestimabile, un simbolo che va oltre il calcio.

