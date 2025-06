Buffon messaggio a Spalletti | Hai affrontato la sfida con passione e responsabilità

In un mondo in cui il calcio unisce e ispira, le parole di Gigi Buffon a Luciano Spalletti risplendono come un elogio sincero e carico di rispetto. Dopo anni di successi e sfide condivise, il messaggio si trasforma in un gesto di gratitudine e stima, rendendo ancora più evidente quanto il calcio sia anche un gioco di cuore e responsabilità . E così, il riconoscimento di Buffon si conclude con un messaggio che resterà nelle memorie di tutti gli appassionati.

"Caro Luciano, ho scelto di aspettare qualche giorno per evitare di scrivere a caldo, ma ci tenevo a ringraziarti pubblicamente e personalmente per il tuo lavoro in questi anni alla guida della Nazionale. Hai affrontato questa sfida con passione, competenza e grande senso di responsabilità, in un momento delicato per il calcio italiano.

Buffon saluta Spalletti: l’ex portiere della Juve dedica un messaggio social commovente all’ex CT della Nazionale! Le sue parole - Gigi Buffon, simbolo di passione e lealtà nel calcio italiano, ha voluto dedicare un commovente messaggio social all’ex ct Luciano Spalletti, salutandolo con parole che toccano il cuore di tifosi e appassionati.

