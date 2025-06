Buffon a Spalletti | Abbiamo condiviso momenti belli e altri più difficili sempre con il massimo rispetto

Gigi Buffon e Luciano Spalletti, due grandi protagonisti del calcio italiano, hanno condiviso insieme momenti indimenticabili e sfide intense. Recentemente, Buffon ha voluto rivolgere un messaggio di gratitudine e rispetto al suo ex allenatore, dimostrando ancora una volta l'importanza dei valori umani nel mondo dello sport. Con parole sincere e misurate, il portiere storico ha espresso il suo apprezzamento, sottolineando come il rispetto reciproco possa superare anche le difficoltà .

Buffon ha scritto un messaggio social a Spalletti. Non ci è parso di cogliere questo trasporto ma forse è una nostra impressione: Caro Luciano, ho scelto di aspettare qualche giorno per evitare di scrivere a caldo, ma ci tenevo a ringraziarti pubblicamente e personalmente per il tuo lavoro in questi anni alla guida della Nazionale. Hai affrontato questa sfida con passione, competenza e grande senso di responsabilità , in un momento delicato per il calcio italiano. Senza mai perdere di vista la tua visione e l’umanità che ti ha da sempre accompagnato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Buffon a Spalletti: «Abbiamo condiviso momenti belli e altri più difficili, sempre con il massimo rispetto»

