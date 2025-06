Buchanan spiega | La Gold Cup col Canada e non il Mondiale per Club con l’Inter? Zero dubbi non ho parlato con loro ma…

Tajon Buchanan, talento in prestito dall’Inter al Villarreal, ha spiegato perché ha scelto di partecipare alla Gold Cup con il Canada invece di unirsi al Mondiale per Club con i nerazzurri. La sua decisione, motivata da un forte senso di orgoglio nazionale e desiderio di rappresentare il suo paese, evidenzia quanto la passione per la maglia canadese sia ancora più grande di un’opportunità internazionale a livello di club. La scelta di Buchanan ci invita a riflettere sul valore della fedeltà e dell’amore per la propria nazione.

L'esterno in prestito dall'Inter al Villarreal, Tajon Buchanan, ha parlato della sua scelta di partecipare alla Gold Cup. Intervistato dai media canadesi alla vigilia della Gold Cup, competizione alla quale prenderà parte col suo Canada, Tajon Buchanan ha motivato la sua scelta di preferire la nazionale al Mondiale per Club con l' Inter (club che detiene il suo cartellino, dopo averlo girato in prestito al Villarreal in inverno). SUL MIO MOMENTO E SULLA GOLD CUP – « Hai detto bene, è davvero il momento perfetto per me. Uno dei motivi principali per cui ho voluto giocare la Gold Cup è proprio questo: arrivavo da una parte finale di stagione in cui avevo giocato molto, mi sentivo bene e guardando all'estate ho pensato che avrei potuto continuare su quella linea, giocando ancora tante partite.

