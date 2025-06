Buccinasco aggredito alle spalle da 4 giovani | anziano preso a calci e pugni per la collanina d’oro

Un pomeriggio di paura a Buccinasco, dove un anziano è stato aggredito alle spalle da quattro giovani, che lo hanno preso a calci e pugni nel tentativo di rubargli la collanina d’oro. L’episodio, avvenuto vicino al centro commerciale di via Emilia, ha lasciato il uomo scosso ma fortunatamente senza gravi ferite. Il figlio, sui social, esprime tutto il dolore per la perdita simbolica della catenina di famiglia, un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza nel quartiere.

Buccinasco (Milano), 17 giugno 2025 - L’uomo aggredito alle spalle da quattro giovani, preso a calci e pugni per portargli via la collanina d’oro, per fortuna non ha riportato gravi ferite. “Solo tanto spavento e dispiacere per la catenina di famiglia”, ha raccontato il figlio sui social, segnalando la rapina subita dal padre sabato pomeriggio, intorno alle 18.45, i n zona via San Marino, vicino al piccolo centro commerciale di via Emilia. Secondo la ricostruzione, l’uomo stava pedalando quando è stato sorpreso da quattro ragazzi “vent’anni circa, origini straniere, che lo hanno picchiato per strappargli la collanina ”, ha riportato il figlio della vittima sui social, raccomandando “ massima attenzione, soprattutto agli anziani”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Buccinasco, aggredito alle spalle da 4 giovani: anziano preso a calci e pugni per la collanina d’oro

