Bucchioni durissimo con Giuntoli | Ha perso le coordinate alla Juve Già per questo andava cacciato Che bordata all’ex dirigente bianconero!

Enzo Bucchioni non le manda a dire: nel suo intervento su Sportitalia, il giornalista infierisce su Giuntoli, accusandolo di aver smarrito la bussola alla Juve e di dover essere stato cacciato già dopo alcune operazioni discutibili. La sua analisi tagliente mette in luce le criticità della gestione bianconera e solleva interrogativi sul futuro del club. Ma cosa si nasconde realmente dietro questa intricata vicenda?

Bucchioni critica aspramente l'operato di Giuntoli: per il giornalista andava mandato via già dopo quell'operazione!. Enzo Bucchioni è intervenuto su Sportitalia per analizzare la scelta della Juve di licenziare Cristiano Giuntoli. Ecco le sue parole che inchiodano l'ex Managing Director Football bianconero. PAROLE – «La verità sulla Juve l'ha detta Sarri. La Juve non aveva società. A Napoli Giuntoli aveva De Laurentiis, con cui dialogare, un punto di riferimento. Giuntoli ha perso le coordinate alla Juve, non proteggendo un allenatore che aveva scelto e che ha portato novità. Al primo vento contrario l'hai buttato a mare.

