brunori sas il 18 giugno live con orchestra al circo massimo

BRUNORI SAS SOTTO IL CIELO DI ROMA IL 18 GIUGNO LIVE CON ORCHESTRA AL CIRCO MASSIMO PER CELEBRARE CON IL POPOLO BRUNORIANO OLTRE 15 ANNI DI CARRIERA IN UNA NOTTE E IL 3 OTTOBRE ALL’ARENA DI VERONA Dopo la recente catena di sold out nei palazzetti d’Italia, per Brunori Sas è tempo di LIVE CON ORCHESTRA. Il 18 giugno al Circo Massimo, sotto il cielo di Roma, andrà in scena il primo dei due speciali appuntamenti -prodotti da Vivo Concerti – pensati per celebrare con l’affezionato pubblico la carriera ultra quindicennale di Dario Brunori. Lo show capitolino, cui seguirà ad ottobre l’Arena di Verona, è concepito per valorizzare il repertorio brunoriano in una delle location a cielo aperto più suggestive e prestigiose d’Italia, arricchito dall’ inedita fusione tra band e accompagnamento orchestrale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it