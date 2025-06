Bruno Satin | Jonathan David affascinato dall’Italia Serie A sulle sue tracce

Bruno Satin, noto agente francese, svela nuovi retroscena sul futuro di Jonathan David, attaccante del Lille e oggetto del desiderio di diverse big italiane. L’interesse dell’Inter, in particolare, si fa sempre più concreto, alimentato dalla voglia del francese di esplorare nuove sfide in Serie A. Con il suo fascino irresistibile, David potrebbe presto approdare nel campionato italiano, aprendo un nuovo capitolo emozionante della sua carriera. Ma quali saranno i prossimi sviluppi?

L’Inter, giĂ da tempo, aveva messo nel mirino Jonathan David, attaccante in scadenza dal Lille. E il francese non ha mai disdegnato l’Italia. FASCINO – L’interesse dei club italiani per Jonathan David si fa sempre piĂą concreto. A confermarlo è Bruno Satin, noto agente francese, che ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato del futuro dell’attaccante del Lille, al centro di diverse voci di mercato. Queste le sue parole: «In Francia – ha dichiarato Satin – si parla spesso di un possibile trasferimento di Jonathan David in Italia. Non posso dire con certezza dove andrĂ , se in Serie A o in Premier League, ma ho la sensazione che l’Italia eserciti su di lui un certo fascino». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bruno Satin: «Jonathan David affascinato dall’Italia. Serie A sulle sue tracce»

