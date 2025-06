Brunetta | Un ponte tra carcere e società per restituire dignità e futuro Lavoro e istruzione al centro coinvolgendo imprese scuola e volontariato per una vera inclusione e recidiva zero

Renato Brunetta lancia un messaggio forte e chiaro: restituire dignità e speranza alle persone detenute grazie a un ponte concreto tra carcere e società. Promuovendo lavoro, istruzione e un coinvolgimento attivo di imprese, scuole e volontariato, si punta a creare un percorso di inclusione reale e a ridurre drasticamente la recidiva. È questa la strada verso un domani più giusto e condiviso, affinché nessuno resti indietro.

