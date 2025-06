Brugherio | schiaffi insulti e dispetti al compagno Scoperta la banda dei bulli della biblioteca

Una triste vicenda scuote Brugherio: un giovane vittima di bullismo da parte dei suoi coetanei, ora smascherati dalla polizia locale. La banda dei bulli della biblioteca, composta da una decina di adolescenti, ha scatenato insulti e violenza fisica contro un ragazzino di soli 13 anni. Fortunatamente, le forze dell'ordine sono intervenute tempestivamente, denunciando il grave episodio. La comunità si interroga su come prevenire futuri gesti simili e tutelare i più fragili.

Brugherio, 17 giugno 2025 – Lo vessavano. Lo bullizzavano. "Guarda come sei conciato, sparisci". E giù schiaffi, dispetti, insulti per il suo aspetto fisico. Vittima, un ragazzino di Brugherio. Carnefici, i suoi compagni di scuola. Una decina di bulletti, tutti fra i 13 e i 14 anni, qualcuno 15. Che venerdì mattina scorso, alcuni prima di andare a fare l'esame di terza media, si sono ritrovati in casa gli agenti di polizia locale di Brugherio. Per una perquisizione disposta dalla Procura di Monza. E che ha portato al sequestro di telefoni cellulari e tablet con le prove delle condotte vessatorie degli ultimi mesi.