Bruciati da un incendio | il padre muore al Maggiore di Parma il figlio pochi giorni dopo a Pisa

Una tragedia che ha sconvolto due famiglie e scuote l’intera comunità: un incendio devastante ha portato alla perdita di un padre a Parma e, tragicamente, anche del figlio pochi giorni dopo a Pisa. Un dramma che richiama l’attenzione sulla fragilità dei momenti critici e sulla forza di superare le avversità, lasciando aperta una domanda: come possiamo prevenire simili tragedie e sostenere chi ne è colpito?

Muore al Maggiore di Parma, dove era ricoverato in seguito a un incendio divampato sabato scorso in un terreno al confine tra Montecatini e Pieve a Nievole (Pistoia). Lamberto Balzi, 85 anni, era morto nella stessa serata di sabato all’ospedale di Parma, dove era stato ricoverato a causa delle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Bruciati da un incendio: il padre muore al Maggiore di Parma, il figlio pochi giorni dopo a Pisa

