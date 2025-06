Bruce Springsteen in concerto a San Siro per due date imperdibili

Un’occasione imperdibile per tutti i fan di Bruce Springsteen: due serate indimenticabili a San Siro, il 30 giugno e il 3 luglio 2025. Dopo l’atteso rinvio dell’anno scorso, l’iconico rockstar torna in Italia per conquistare il cuore dei suoi fan milanesi con la sua energia contagiosa e hit intramontabili. Non lasciatevi sfuggire questa doppia occasione: il Boss sta arrivando e il palco è pronto!

Lunedì 30 giugno e giovedì 3 luglio Bruce Springsteen si esibirà a San Siro, in due date uniche a Milano. Il concerto è stato rimandato dall'anno scorso, quando le due date erano previste il 1° e il 3 giugno. Ecco che allora Bruce Springsteen torna in Italia nel 2025 per recuperare i due.

