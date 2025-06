Brighton Segno che torreggia l’Italia difensore che ha vissuto tutte le emozioni a Verona

Il trasferimento di Diego Coppola a Brighton e Hove Albion sta facendo il giro del web, celebrando un talento italiano che ha vissuto le emozioni di Verona e ora si prepara a conquistare l'Inghilterra. A soli 21 anni, il difensore centrale ha già dimostrato di essere una promessa, con un passato ricco di successi e sogni da realizzare. Il suo percorso è la testimonianza che il calcio italiano continua a sfornare campioni pronti a brillare ovunque.

Il difensore italiano Diego Coppola ha dichiarato di essere "così felice" dopo essersi unito a Brighton e Hove Albion di Serie A Side Verona con un accordo di cinque anni. Coppola difensore centrale, 21 anni, ha fatto il suo debutto in Italia all'inizio di questo mese dopo essersi stabilito come regolare per il suo club per la fanciullezza da quando è entrato nella prima squadra come diciassettenne. "Sebbene sia ancora giovane, è alto, forte e mobile e ci darĂ una vera presenza fisica", ha previsto il manager di Albion Fabian Hurzeler, chiamando Coppola "un'aggiunta eccitante".

Coppola Brighton, visite mediche e firma per l’ex obiettivo Juve: il difensore dell’Hellas Verona vola in Premier League! Tutti i dettagli dell’affare - Il calcio internazionale si infiamma con i grandi colpi di mercato: tra ufficialità e trattative in corso, il difensore dell’Hellas Verona Diego Coppola vola in Premier League, pronto a vestire la maglia del Brighton.

