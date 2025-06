bridgerton star escluso dal film di f1 con brad pitt rivela il regista

Una delle protagoniste più amate di Bridgerton, Simone Ashley, sembrava pronta a conquistare anche il grande schermo con un film di alta caratura diretto da Brad Pitt. Tuttavia, la sua partecipazione è stata improvvisamente eliminata dalla versione finale del progetto, scatenando curiosità e domande tra i fan. Ma cosa si nasconde dietro questa decisione inattesa? Scopriamo insieme i retroscena di questa vicenda che ha fatto parlare il mondo dello spettacolo.

la partecipazione di simone ashley in un film di brad pitt: cosa è successo. Una delle protagoniste più note della serie di successo Bridgerton si stava preparando a recitare in un nuovo film sportivo diretto da Brad Pitt. Il suo ruolo è stato successivamente eliminato dalla versione finale del progetto. Questa notizia ha suscitato grande interesse tra gli appassionati e i fan, che si chiedono quale sia stata la reale dinamica dietro questa decisione. il coinvolgimento di simone ashley nel film e le sue riprese. Simone Ashley, 30 anni, nota anche per il suo ruolo nella serie Netflix Sex Education, aveva preso parte alle riprese del film previsto per il 2024. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it