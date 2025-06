Brescia-Virtus Bologna oggi Serie A basket 2025 | orario gara-3 tv programma streaming

Oggi, martedì 17 giugno, la Serie A di basket torna protagonista con l’attesa Gara 3 della finale scudetto 2025 tra Virtus Bologna e Germani Brescia. I riflettori si accendono al PalaLeonessa alle 20:30, promettendo un match ricco di emozioni. Dopo due sfide combattute alla Segafredo Arena, chi avrà la meglio per conquistare il titolo? Scopri orario, TV, streaming e tutto il programma di questa battaglia decisiva!

La Serie A di basket ritorna in campo quest'oggi, martedì 17 giugno, per la gara-3 della finale scudetto 2025 tra la Virtus Bologna e la Germani Brescia. Si scende in campo al PalaLeonessa – inizio del match previsto alle ore 20:30 – dopo le prime due sfide disputate alla Segafredo Arena. La Virtus Bologna ha già a disposizione il primo match-point per chiudere la pratica e cucirsi lo scudetto sul petto per la diciassettesima volta nella sua storia a quattro anni di distanza dall'ultimo successo datato 2020-2021. I bianconeri hanno rispettato il fattore campo in entrambe le sfide disputate tra le mura amiche, dove Tornike Shengelia e Matt Morgan hanno trascinato i bianconeri a suon di punti pesanti portando così la contesa sul 2-0.