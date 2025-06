Brasile | cattolici in crisi crescono gli evangelici che ora puntano alla politica

Il Brasile, terra di fede e tradizione cattolica, sta attraversando una fase di profonda trasformazione religiosa. Mentre il numero di cattolici diminuisce, cresce l’influenza degli evangelici, ormai pronti a conquistare anche il palcoscenico politico. Questa evoluzione non solo ridefinisce il panorama spirituale del Paese, ma potrebbe avere ripercussioni significative sulla sua governance e identità culturale. Scopriamo insieme come questa dinamica plasmerà il futuro del Brasile.

Il cattolicesimo in Brasile sta vivendo una crisi senza precedenti. Sebbene resti il Paese con la più alta concentrazione di cattolici nel mondo – il 13% del totale globale – il Brasile ha visto negli ultimi anni, almeno a partire dalla fine del secolo scorso, un lento ma inesorabile declino del numero di fedeli, con una crescita parallela di altre denominazioni cristiane, per lo più evangeliche. È quanto riporta uno studio pubblicato pochi giorni fa dall'Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica (Ibge), che ha rilevato come i cattolici rappresentino oggi soltanto il 56,7% della popolazione complessiva del Brasile, contro l'89,2% del 1995.