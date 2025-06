Bradley Cooper nei panni di un Boss | è volto di una nuova fragranza

In un mondo in evoluzione, dove la mascolinità si ridefinisce e il fascino si manifesta anche attraverso il cura di sé, Bradley Cooper si trasforma nel volto di una nuova fragranza che incarna questa rivoluzione. Con il suo carisma e presenza magnetica, interpreta il ruolo di un boss moderno, simbolo di fratellanza e ispirazione reciproca. La campagna di Boss Bottled Beyond è un omaggio a un nuovo eroe, pronto a conquistare il futuro con stile e determinazione.

Nell’era dell’emancipazione maschile, in cui anche gli uomini sono sempre più interessati al beauty e alla moda, il “vecchio” cameratismo si è trasformato in vera e propria fratellanza. Con uomini che si lasciano ispirare dagli uomini e, a loro volta, ispirano gli altri. È questo il concept che ha guidato Hugo Boss nel casting della nuova campagna dell’eau de parfum Boss Bottled Beyond. Tre i protagonisti: Bradley Cooper (fidanzatissimo di Gigi Hadid ), Maluma e Vinícius Júnior. Sono loro, tre grandi talenti nei rispettivi ambiti, a dimostrare come il successo di un uomo non consista solo nel perseguire le proprie ambizioni personali ma anche nel celebrare il valore degli altri. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Bradley Cooper nei panni di un Boss: è volto di una nuova fragranza

In questa notizia si parla di: boss - bradley - cooper - panni

Bradley Cooper, Maluma e Vinicius Júnior insieme per la nuova campagna della fragranza Boss Bottled Beyond - Bradley Cooper, Maluma e Vinicius Júnior si uniscono in un’inedita collaborazione per la nuova campagna di Boss Bottled Beyond, la fragranza che promette di ridefinire il concetto di successo.

Bradley Cooper nei panni di un Boss: è volto di una nuova fragranza; Bradley Cooper come Steve McQueen nel nuovo Bullit di Steven Spielberg; American Hustle, un film di genere tricologico.

Bradley Cooper nei panni di un Boss: è volto di una nuova fragranza - Bradley Cooper, Maluma e Vinícius Júnior sono i volti scelti da Hugo Boss per il lancio della sua nuova fragranza maschile in uscita ... Segnala amica.it

Bradley Cooper, Vinicius Junior e Maluma sono i nuovi volti di Boss Bottled Beyond - Tre icone per la nuova campagna delle fragranze Boss Bottled: così il colosso della profumeria maschile parla a una nuova generazione di uomini, reinterpretando il successo come fratellanza. Da esquire.com