Bradley Cooper Maluma e Vinicius Júnior insieme per la nuova campagna della fragranza Boss Bottled Beyond

Bradley Cooper, Maluma e Vinicius Júnior si uniscono in un’inedita collaborazione per la nuova campagna di Boss Bottled Beyond, la fragranza che promette di ridefinire il concetto di successo. Una sinergia tra star di Hollywood, icone musicali e campioni del calcio, pronta a ispirare un pubblico globale con una narrazione autentica e coinvolgente. È l’inizio di un nuovo capitolo per il brand, che vede nella collettività e nei valori condivisi il suo cuore pulsante.

Una star di Hollywood, un'icona della musica latina e uno dei calciatori più celebrati al mondo entrano in scena. È la potente narrazione scelta da Boss per presentare la nuova campagna della fragranza Boss Bottled Beyond, in uscita a settembre. E non si tratta di un semplice restyling di profumo: qui si riscrive anche il modo di comunicare attraverso una campagna, virando verso una dimensione più collettiva, autentica e connessa ai valori della nuova generazione, la Gen Z. Bradley Cooper, Maluma e Vinicius Júnior per la nuova campagna di Boss. Il successo, nella visione proposta da Boss, non è più sinonimo di potere individuale o di status isolato, ma di appartenenza e condivisione.

