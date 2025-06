Brad Pitt e Ines de Ramon mano nella mano sul red carpet di F1 a New York

Una romantica passeggiata sul red carpet di F1 a New York ha confermato il sorriso di Brad Pitt e Ines de Ramon, mano nella mano, catturando l’attenzione di tutti. Per il premio Oscar e la sua giovane compagna, questa settimana di eventi è stata un susseguirsi di momenti glamour e sguardi complici. Un’immagine che parla di eleganza, affinità e nuovi capitoli da scrivere insieme, lasciando tutti con la curiosità di scoprire cosa riserverà il futuro.

