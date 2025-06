Brad Pitt alla premiere di F1 | The Movie con la testa rasata | il perché del cambio look

Brad Pitt sorprende tutti alla première di "F1: The Movie" con un nuovo look: la testa rasata. Un ritorno agli anni Duemila, che riporta un piacevole déjà vu tra i fan di lunga data. Ma qual è il motivo di questa trasformazione? La scelta di Pitt di cambiare look non è casuale: un messaggio di rinascita o semplicemente un omaggio a un passato caro? Scopriamolo insieme, perché dietro questa apparizione c’è molto di più di un semplice cambio di stile.

Brad Pitt ha un nuovo look, uno che non può che regalare a chi affettuosamente lo segue dagli albori della sua carriera un travolgente effetto déjà vu: era l’inizio degli anni Duemila quando l’attore calcava i red carpet con la testa rasata, eppure la recente apparizione su quello atto a presentare il suo ultimo film, F1: The Movie, sembra suggerire che il tempo non sia mai passato. A tradirlo sono state qualche ruga in più e alcune sfumature argentee a spiccare tra la barba, certo non il suo fascino da sex symbol, rimasto incredibilmente intatto nel corso degli ultimi 25 anni. C’è chi ha ipotizzato che dietro a questo nuovo-vecchio buzzcut si celi la voglia di portare indietro il tempo, che si tratti di una furba strategia anti-caldo o, ancora, di un drastico rimedio volto a nascondere l’imminente calvizie. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Brad Pitt alla premiere di F1: The Movie con la testa rasata: il perché del cambio look

