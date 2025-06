Bracciante lasciato davanti al Pronto Soccorso muore in ospedale | aperta un'inchiesta nel Casertano

Una tragedia scuote il casertano: un bracciante di 30 anni, trovato senza vita davanti al pronto soccorso di San Felice a Cancello, ha suscitato sconcerto e interrogativi. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze di questa perdita improvvisa, evidenziando ancora una volta le fragilità del sistema di assistenza. Rimanete con noi per approfondimenti e aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

