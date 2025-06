Botteghe Aperte | il progetto per ridare vita alla via del commercio ormai decaduta

bellissimo centro storico di Oria, offrendo nuove opportunità di scoperta e incontro. "Botteghe Aperte" si propone di rivitalizzare questa zona, creando un ponte tra tradizione e innovazione, e ridando slancio a commercianti e visitatori. Con entusiasmo e passione, il progetto invita tutti a riscoprire le meraviglie di Oria, trasformando la via in un vivace palcoscenico di cultura e commercio. È il momento di riaccendere le luci su questa gemma storica!

ORIA - L'Associazione Ets Pillaai con Maria Cristina Carbone nella sua figura di presidente, presenta "Botteghe Aperte, Oria - Pop-up Shops", un progetto che punta a riaccendere la vita culturale, turistica e commerciale di una delle vie più suggestive del centro storico di Oria - nel cuore del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - "Botteghe Aperte": il progetto per ridare vita alla via del commercio, ormai decaduta

In questa notizia si parla di: progetto - vita - botteghe - aperte

Prevenire le malattie con i corretti stili di vita: torna il progetto Giona - Il Progetto Giona 2025/2027 si propone di prevenire le malattie attraverso l'adozione di stili di vita sani.

#Napoli - Nuova illuminazione per piazza del Plebiscito: un progetto istituzionale per valorizzare la piazza anche di notte. Servizio di... Vai su Facebook

Botteghe Aperte: il progetto per ridare vita alla via del commercio, ormai decaduta; 31 marzo, “Botteghe aperte” in Toscana per le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte; Botteghe di Quartiere.

“Botteghe aperte”: il bando per sostenere le piccole attività delle Aree Interne. Parla Giuseppe Coccorullo, presidente PNCVDA | VIDEO - “Botteghe aperte” è questo il progetto del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni rivolto a progetti ... Riporta infocilento.it

Fdi, creare albo 'Maestri artigiani' e botteghe aperte a giovani - in grado di gestire botteghe dove insegnare alle giovani generazioni gli antichi mestieri, che altrimenti rischierebbero di scomparire. Secondo ansa.it