Bottega o azienda Valore al ’saper fare’

Nel cuore di Firenze, dove l’artigianato e la grande moda si incontrano, la Bottega e l’azienda rappresentano il vero valore del ‘saper fare’. Con l’edizione estiva di Pitti Uomo 108, la città si conferma ancora una volta punto di riferimento internazionale, celebrando lo stile italiano e la tradizione artigiana. Questa sinergia tra talento locale e scena globale rafforza l’identità fiorentina, dimostrando che il vero lusso è racchiuso nella passione e nella maestria.

di Sara Funaro* Firenze apre le porte alla grande moda maschile con l’edizione estiva 108 di Pitti Uomo e torna ad essere vetrina internazionale per grandi marchi italiani e stranieri. Parliamo di un evento strettamente legato a Firenze e alla sua identità che ha nella moda un tratto distintivo molto forte. Nel nostro territorio il ‘saper fare’ delle botteghe artigiane si unisce ai grandi brand e a piccole e medie imprese, una filiera che da tempo immemore ormai qui ha trovato casa e che mai come adesso dobbiamo saper preservare in ogni suo tassello. Per continuare a valorizzare questo ‘ecosistema’ dobbiamo intanto impegnarci a non disperdere il patrimonio di conoscenze, che vi sta dietro e senza il quale tutto questo non potrebbe esistere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net