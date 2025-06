Botta e risposta tra Francesca Fagnani e Fabrizio Corona

Il duello tra Francesca Fagnani e Fabrizio Corona infiamma il mondo dello spettacolo. L’ex re dei paparazzi accusa la conduttrice di aver intascato soldi dalla produzione, ma lei non ci sta: «Non è assolutamente vero». La società Fremantle conferma la propria posizione con una nota ufficiale, sottolineando l’assoluta trasparenza del processo. Un confronto che mette in risalto quanto siano intense le tensioni nel panorama mediatico attuale.

La replica della conduttrice. Francesca Fagnani non ci sta e replica alle accuse di Fabrizio Corona. Secondo l’ex re dei paparazzi, Massimo Bosetti, per andare ospite a Belve Crime avrebbe preso dei soldi della società di produzione Fremantle. La giornalista ha negato categoricamente: «Non è assolutamente vero». E così ha fatto, con una nota stampa, la società di produzione: «In merito alle esternazioni del signor Fabrizio Corona, si precisa che Fremantle non ha elargito alcun compenso al signor Massimo Bossetti per la sua partecipazione al programma Belve. Fremantle si riserva di agire nelle opportune sedi legali per tutelare l’onorabilità dell’azienda e della giornalista Francesca Fagnani». 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Botta e risposta tra Francesca Fagnani e Fabrizio Corona

