Bossetti pagato per Belve Crime? La produzione risponde a Corona

In un mondo dove le voci e le indiscrezioni si rincorrono, la verità emerge con fermezza. Fremantle, la produzione di Belve Crime, chiarisce di non aver mai pagato Bossetti, smentendo le accuse di Corona e ribadendo il proprio impegno per trasparenza e correttezza. La questione, ora, si sposta nelle aule legali, mentre il pubblico resta in attesa di ulteriori sviluppi.

« Fremantle non ha elargito alcun compenso al signor Massimo Bossetti per la sua partecipazione al programma Belve Crime ». Così la produzione, che realizza la trasmissione con Rai 2, ha risposto alle insinuazioni di Fabrizio Corona che sui social aveva detto di aver saputo che l’intervista per la prima puntata fosse stata pagata «con una cifra a quattro zeri», forse 140 mila euro. «Fremantle si riserva di agire nelle opportune sedi legali per tutelare la verità e la reputazione sia dell’azienda sia della giornalista Francesca Fagnani». Corona: «Bossetti pagato per Belve Crime dalla Rai». Fabrizio Corona aveva puntato il dito contro la Rai durante una puntata del suo show Falsissimo, format disponibile sul canale YouTube e sui social media. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bossetti pagato per Belve Crime? La produzione risponde a Corona

BELVE CRIME: CONFRONTO TESO E SERRATO TRA FRANCESCA FAGNANI E MASSIMO BOSSETTI - Martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai2, Francesca Fagnani conduce "Belve Crime", un viaggio nel lato oscuro della mente umana attraverso interviste esclusive a colpevoli e testimoni di vicende di cronaca nera.

