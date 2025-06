Bossetti a Belve la bomba di Corona su Fagnani e Rai | Lo hanno fatto davvero!

Fabrizio Corona non si ferma e lancia un'accusa pesante alla Rai e al programma Belve, evidenziando come abbiano dato spazio e compenso a Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio. Una presa di posizione forte che riaccende il dibattito sull’etica nei media e sulle scelte di programmazione. È un tema che divide l’opinione pubblica e mette in discussione i limiti del diritto all'informazione. La questione è ancora aperta e richiede riflessione.

Una denuncia aspra e senza sconti, quella lanciata da Fabrizio Corona nell'ultima puntata del suo programma Falsissimo. L'ex re dei paparazzi attacca frontalmente la Rai, la trasmissione Belve e la conduttrice Francesca Fagnani, accusandoli di aver dato voce – e compenso – a Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Una vicenda che riaccende il dibattito sull'opportunità di dare spazio mediatico a chi è stato giudicato colpevole di crimini tanto efferati.

