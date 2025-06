Borussia Dortmund inchiodato dal Fluminense | altro pari al Mondiale per Club!

Un altro pareggio al Mondiale per Club, questa volta tra Fluminense e Borussia Dortmund, che terminano a reti inviolate. La sfida, priva di emozioni e gol, mette in evidenza l’equilibrio tra le due formazioni nel girone F. Mentre l’attenzione si sposta sull’atteso debutto dell’Inter contro il Monterrey, il Gruppo F continua a sorprendere, lasciando incertezza e suspense su quali squadre si qualificheranno alle fasi finali del torneo.

La prima delle tre sfide del girone del Mondiale per Club per Fluminense Borussia Dortmund termina a reti inviolate. Poche emozioni e zero gol per il match che termina 0-0. TUTTO BLOCCATO – In attesa del debutto dell’Inter, che scenderà in campo nella notte italiana tra martedì e mercoledì contro il Monterrey, al Mondiale per Club arriva il turno di Fluminense-Borussia Dortumnd. Il club brasiliano e quello tedesco, appartenenti al Gruppo F del torneo, hanno esordito nella prima delle tre gare in programma nel girone. La sfida non risulta particolarmente entusiasmante, con le squadre che non riescono mai a centrare la rete. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Borussia Dortmund inchiodato dal Fluminense: altro pari al Mondiale per Club!

In questa notizia si parla di: borussia - dortmund - fluminense - mondiale

Borussia Dortmund-Holstein Kiel, il pronostico di Bundesliga: gialloneri a caccia della Champions - Siamo arrivati all’epilogo della Bundesliga 2024/2025, con la 34ª giornata che promette emozioni. Domani, 17 maggio, il Borussia Dortmund ospiterà l’Holstein Kiel alla Signal Iduna Park, in cerca di un posto in Champions League.

Direttamente dal MetLife Stadium di New York, vi aspettiamo oggi alle 18.00 su #Italia1 e in streaming su Mediaset Infinity con Fluminense – Borussia Dortmund, il nuovo imperdibile big match del Mondiale per Club FIFA 2025 ? #FIFACWC Vai su Facebook

Direttamente dal MetLife Stadium di New York, vi aspettiamo oggi alle 18.00 su #Italia1 e in streaming su Mediaset Infinity con Fluminense – Borussia Dortmund, il nuovo imperdibile big match del Mondiale per Club FIFA 2025 ? #FIFACWC Vai su X

Fluminense-Borussia Dortmund dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Fluminense-Dortmund: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club in tempo reale; A Fluminense e Dortmund manca solo il gol: intensità e ritmo, ma al debutto è 0-0.

A Fluminense e Dortmund manca solo il gol: intensità e ritmo, ma al debutto è 0-0 - Inizia con un pareggio il Mondiale per club di Fluminense e Borussia Dortmund, che, nella prima gara del girone F, non vanno oltre lo 0- Come scrive gazzetta.it

Il Fluminense domina ma spreca: un Borussia Dortmund imballato strappa lo 0-0 ai brasiliani - Nessun goal nel big match del gruppo F del Mondiale per Club, quello tra Fluminense e Borussia Dortmund. Scrive msn.com