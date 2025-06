Borussia Dortmund ecco l’American Jobe | il fratello di Bellingham fa il suo esordio con la Fluminense

Il Borussia Dortmund apre un nuovo capitolo con l’esordio di Jobe Bellingham al Mondiale per Club, segnando il debutto ufficiale del talentuoso 19enne, fratello minore di Jude. Al MetLife Stadium di East Rutherford, i gialloneri assistono a una giornata storica, mentre il giovane talento si affaccia sul palcoscenico internazionale. Un momento che promette grandi emozioni e conferma come il futuro del calcio passi anche dai nomi delle nuove generazioni.

Borussia Dortmund, oggi il debutto al Mondiale per Club: per i gialloneri prima da titolare per Jobe Bellingham Al MetLife Stadium di East Rutherford, il Borussia Dortmund presenta il suo primo colpo estivo: Jobe Bellingham, 19 anni, fratello minore di Jude, ex idolo giallonero e ora al Real Madrid. Acquistato per circa 30 milioni dal . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Borussia Dortmund, ecco l’American Jobe: il fratello di Bellingham fa il suo esordio con la Fluminense

In questa notizia si parla di: borussia - dortmund - jobe - bellingham

Borussia Dortmund-Holstein Kiel, il pronostico di Bundesliga: gialloneri a caccia della Champions - Siamo arrivati all’epilogo della Bundesliga 2024/2025, con la 34ª giornata che promette emozioni. Domani, 17 maggio, il Borussia Dortmund ospiterà l’Holstein Kiel alla Signal Iduna Park, in cerca di un posto in Champions League.

Il Borussia Dortmund ha un nuovo Bellingham su cui puntare a centrocampo: Jobe firma con i gialloneri fino al 2030 Jobe ripercorre le orme del fratello Jude. Il centrocampista inglese, classe 2005, proveniente dal Sunderland, è stato acquistato per 30,5 Vai su Facebook

#BorussiaDortmund, dopo Jude anche Jobe: un altro #Bellingham passa per la #Bundesliga Vai su X

My name is Jobe: il più piccolo dei fratelli Bellingham si trasferisce al Borussia Dortmund; Jobe Bellingham si avvicina al Borussia Dortmund dopo aver aiutato il Sunderland a promuovere in Premier League; Borussia Dortmund, dopo Jude anche Jobe: un altro Bellingham passa per la Bundesliga.

Un altro Bellingham al Borussia Dortmund: Jobe è in città per firmare coi gialloneri - Il diciannovenne, accompagnato dal padre e consulente Mark Bellingham, è arrivato. Secondo tuttomercatoweb.com

Jobe Bellingham nuovo acquisto del Borussia Dortmund: ha firmato fino al 2030 - Il club di Bundesliga ha annunciato oggi l'ingaggio del centrocampista Jobe. Da tuttomercatoweb.com