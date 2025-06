Borse europee in calo dopo il ribasso delle vendite al dettaglio Usa

Le borse europee registrano un tonfo in seguito al pesante calo delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, che ha superato le aspettative di maggio (-0,9%) e ha raffreddato l’entusiasmo degli investitori. Madrid si distingue come la peggiore, mentre Milano e Francoforte seguono a ruota. Il differenziale tra Btp e Bund si stabilizza a 94 punti, riflettendo le tensioni sul fronte dei titoli di stato. L’attenzione ora si rivolge alle prossime mosse del mercato, che potrebbero…

Ampliano il calo le principali Borse europee dopo il ribasso oltre le stime delle vendite al dettaglio negli Usa in maggio (-0,9%). Un dato che frena anche i contratti future sui listini americani. La peggiore è Madrid (-1,35%), preceduta da Milano (-1,15%), Francoforte (-0,76%), Parigi (-0,57%) e Londra (-0,25%). Si assesta a 94 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,1 punti al 3,45% e quello tedesco di 1,4 punti al 2,51%. Stabile il dollaro a 0,86 euro, mentre sale quasi a 0,74 sterline. Il nuovo fronte di guerra tra Israele e l'Iran tiene alte le quotazioni del greggio (Wti +1,62% a 72,87 dollari al barile) e del gas naturale (+2,27% a 38,78 euro al MWh) per i timori di una chiusura dello stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse europee in calo dopo il ribasso delle vendite al dettaglio Usa

