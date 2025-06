Borsa | rosso in Europa per i timori sulla guerra Israele-Iran Lagarde è l' ora dell' euro globale

Le Borse europee iniziano in forte calo, condizionate dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e dai timori legati alla possibile escalation tra Israele e Iran. La situazione si riflette sui mercati azionari, con Parigi, Francoforte e Londra che aprono in rosso, mentre Milano non fa eccezione. In un contesto di crescente incertezza globale, gli investitori restano attentissimi agli sviluppi, consapevoli che la stabilitĂ dei mercati finanziari potrebbe essere messa a dura prova nelle ore a venire.

Le tensioni geopolitiche pesano sulle Borse e in Europa l'avvio di seduta è in rosso dopo che il Presidente americano Trump ha dichiarato di essere tornato a Washington per monitorare gli eventi in Medio Oriente direttamente dalla Situation Room. Parigi apre in calo dello 0,7%, Francoforte dello 0,86% e Londra dello 0,45 per cento. Anche la Borsa di Milano apre in calo dello 0,65%. L'indice Ftse Mib. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Borsa: rosso in Europa per i timori sulla guerra Israele-Iran. Lagarde, è l'ora dell'euro globale

In questa notizia si parla di: borsa - rosso - europa - timori

Borsa: Milano apre in rialzo ma poi gira in rosso - La Borsa di Milano inaugura la giornata con un lieve ottimismo, spinta dall’apprezzamento di alcuni titoli, ma presto il vento cambia direzione, portando l’indice Ftse-Mib in territorio negativo.

Borsa: rosso in Europa con timori guerra Israele-Iran; Borse europee in rosso, tornano timori escalation in Medio Oriente. Tengono i petroliferi; La Borsa del 17 giugno, Europa in rosso con i timori di un’escalation tra Israele e Iran.

La Borsa del 17 giugno, Europa in rosso con i timori di un’escalation tra Israele e Iran - La decisione di Trump di abbandonare il G7 e l’invito agli abitanti di Teheran ad abbandonare la città hanno ridotto le speranze di de- Segnala quifinanza.it

Borsa: rosso in Europa con timori guerra Israele-Iran - Le tensioni geopolitiche pesano sulle Borse e in Europa l'avvio di seduta è in rosso dopo che il Presidente americano Trump ha dichiarato di essere tornato a Washington per monitorare gli eventi in Me ... msn.com scrive