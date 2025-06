Borsa | rosso in Europa con timori guerra Israele-Iran

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente scuotono i mercati europei, con le Borse in rosso all'apertura. Il ritorno di Trump a Washington e le minacce di escalation rendono gli investitori più cauti, influenzando le principali piazze finanziarie del continente come Parigi, Francoforte e Londra. In un contesto segnato dall'incertezza, è fondamentale monitorare da vicino l'andamento degli eventi per cogliere eventuali opportunità o precauzioni.

Le tensioni geopolitiche pesano sulle Borse e in Europa l'avvio di seduta è in rosso dopo che il Presidente americano Trump ha dichiarato di essere tornato a Washington per monitorare gli eventi in Medio Oriente direttamente dalla Situation Room. Parigi apre in calo dello 0,7%, Francoforte dello 0,86% e Londra dello 0,45 per cento.

