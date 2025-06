Borsa | rosso in Europa con timori guerra Israele-Iran

Le tensioni geopolitiche tra Israele e Iran scuotono i mercati europei, con le Borse in deciso calo all'apertura. La dichiarazione di Trump, tornato a Washington per seguire da vicino gli sviluppi in Medio Oriente, alimenta l'incertezza e i timori di escalation. Parigi, Francoforte e Londra avviano la giornata in rosso, riflettendo il clima di preoccupazione che si diffonde tra gli investitori. In questo scenario volatile, la cautela resta la strategia più prudente.

Le tensioni geopolitiche pesano sulle Borse e in Europa l'avvio di seduta è in rosso dopo che il Presidente americano Trump ha dichiarato di essere tornato a Washington per monitorare gli eventi in Medio Oriente direttamente dalla Situation Room. Parigi apre in calo dello 0,7%, Francoforte dello 0,86% e Londra dello 0,45 per cento.

