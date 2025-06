Borsa | Milano amplia calo -1,3% giù Leonardo e Unicredit

La Borsa di Milano vive una giornata difficile, con Leonardo e Unicredit in profondo rosso e il Ftse Mib che si amplia perdendo l’1,33%. Tra le note positive, Stellantis si distingue con un incremento del 2,7%, offrendo un barlume di speranza. I titoli bancari continuano a soffrire, riflettendo un clima di incertezza e volatilità che coinvolge l’intero mercato. Ma cosa ci riserva il futuro? È il momento di analizzare attentamente i segnali e le opportunità emergenti.

Leonardo (-3,3%) scivola in profondo rosso insieme a Unicredit (-3,13%) e le banche pesando sul listino di Milano. Il Ftse Mib allarga le perdite all'1,33 per cento. In controtendenza si muove Stellantis che sale del 2,7%, uno dei pochi titoli che rimangono in terreno positivo. Deboli anche Bper (-2,8%) e Popolare Sondrio (-2,3%), Unipol (-2,3%) e Mps (-2,3%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano amplia calo (-1,3%), giù Leonardo e Unicredit

In questa notizia si parla di: milano - leonardo - unicredit - borsa

Borsa di Milano in crescita: Leonardo e Prysmian tra i migliori - La Borsa di Milano avanza dello 0,4%, guidata da Leonardo e Prysmian, tra i migliori titoli del listino.

Borsa: Milano amplia calo (-1,3%), giù Leonardo e Unicredit; Borsa: Milano amplia calo (-1,3%), giù Leonardo e Unicredit; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo (+1,2%) Sul podio Unicredit, Prysmian e Tim. Male le utilities.

Borsa: Milano amplia calo (-1,3%), giù Leonardo e Unicredit - 3,3%) scivola in profondo rosso insieme a Unicredit (- Secondo quotidiano.net

Borsa 16 giugno: a Piazza Affari Mediobanca apre in rialzo. Salgono Mps, Unicredit e anche Leonardo – DIRETTA - Avvio in rialzo per le Borse europee e per Milano dove gli occhi sono tutti sul risiko bancario. Da msn.com