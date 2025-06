Borderlands 4 | data di uscita edizioni speciali e contenuti esclusivi

appassionati di Borderlands, preparatevi a un’avventura senza precedenti! Il 12 settembre 2025 segna il ritorno di questa iconica saga su PS5, Xbox Series X|S e PC, con nuove emozioni, personaggi e contenuti esclusivi. Tre edizioni pensate per ogni fan, rendono Borderlands 4 un capitolo imperdibile. Randy Pitchford lo definisce “la più grande lettera d’amore ai fan”, e ora spetta a voi scoprire perché...

Borderlands 4 ha finalmente una data ufficiale: 12 settembre 2025 su PS5, Xbox Series XS e PC. Gearbox alza il sipario sul capitolo più ambizioso della saga, con un'esplosione di novità, nuovi personaggi, contenuti infiniti e ben tre edizioni diverse per soddisfare ogni tipo di fan. A detta di Randy Pitchford, si tratta della "più grande lettera d'amore ai fan della serie, ma anche del punto di partenza perfetto per chi si affaccia per la prima volta nel caos firmato Borderlands ". Standard Edition – €69,99. La versione essenziale per chi vuole tuffarsi subito nell'azione: Gioco base completo. Quattro nuovi Vault Hunters con abilità uniche.

