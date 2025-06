Boom ’meduse’ a Marina di Pisa Ma niente paura in acqua | Queste non pungono

A Marina di Pisa, il mare si è vestito di una trasparenza mai vista prima, regalando momenti magici ai bagnanti. Nulla di preoccupante: queste piccole meduse, invisibili e innocue, hanno deciso di mostrare la loro presenza, contribuendo a rendere il fondale ancora più suggestivo. In un’estate all’insegna della scoperta, è il momento di scoprire cosa si nasconde sotto la superficie e lasciarsi sorprendere dalla natura.

Marina di Pisa (Pisa), 17 giugno 2025 – In questi giorni l’acqua di Marina di Pisa è apparsa più trasparente del solito. Ma a rendere ancora più limpido il fondale non è stata una miracolosa rigenerazione del nostro mare – notoriamente poco incline a simili trasformazioni – bensì la presenza discreta e inoffensiva di piccoli ospiti inaspettati. I bagnanti del litorale hanno infatti condiviso le nuotate degli ultimi giorni con minuscole creature gelatinose e trasparenti, facilmente scambiabili per meduse. Animali marini che si sono radunati nei pressi della costa, mimetizzandosi perfettamente con il fondale sassoso e bianco di Marina di Pisa e che si sono fatti notare per la loro numerosità, ma non pericolosità. 🔗 Leggi su Lanazione.it