Boom dell’extravergine in Giappone | un mercato da 300 milioni di euro Italia in pole

Il mercato dell’extravergine in Giappone sta vivendo un vero e proprio boom, con un valore stimato di 300 milioni di euro. L’Italia si conferma protagonista indiscussa, con le regioni di Puglia e Toscana in prima linea, grazie anche a concorsi nazionali che valorizzano le eccellenze olearie globali. Questa crescita sostenuta apre nuove opportunità per i produttori italiani, consolidando il ruolo del nostro olio d’oliva come simbolo di qualità e tradizione nel mondo.

Mercato in forte crescita anche grazie a concorsi nazionali che valorizzano le eccellenze olearie da tutto il mondo. Italia protagonista con Puglia e Toscana. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Boom dell’extravergine in Giappone: un mercato da 300 milioni di euro, Italia in pole

