BOOM! CLERICI VENIER E CARLUCCI | I NUMERI LI FACCIAMO NOI DELLA TV GENERALISTA

Nel mondo della televisione italiana, tre regine incarnano talento e carisma: Antonella Clerici, Mara Venier e Milly Carlucci. Con una copertina che ha già fatto parlare di sé, Vanity Fair celebra queste donne straordinarie, vere protagoniste che hanno rivoluzionato il modo di fare TV. Ma quali sono i numeri che testimoniano il loro successo? Scopriamoli insieme e lasciamoci conquistare dal loro straordinario impatto.

Antonella Clerici, Milly Carlucci e Mara Venier per Vanity Fair (Foto: Joseph Cardo) Vanity Fair con una copertina destinata ad entrare nella storia del celebre settimanale celebra Antonella Clerici, Mara Venier e Milly Carlucci, le tre conduttrici simbolo della Rai. “Nostre Signore della Tv. Tre donne che hanno cambiato la televisione” è il titolo scelto per la prima pagina. Una foto tutte e tre insieme, le regine di Rai1 tra cooking, talk e talent show amatissimi. “I numeri li facciamo noi, quelli della tv generalista. A me piace andare in onda ogni giorno: è impegnativo, ma ti dà il polso del pubblico. 🔗 Leggi su Bubinoblog