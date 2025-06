Bonus Giorgetti per chi rinuncia alla pensione quanto aumenta lo stipendio

Il bonus Giorgetti rappresenta un’opportunità unica per chi desidera aumentare il proprio salario rinunciando a pensioni anticipate. L’Inps ha ampliato la platea di beneficiari, incentivando i lavoratori a posticipare il pensionamento e, di conseguenza, ricevere uno stipendio più sostanzioso. Questa misura può essere la chiave per consolidare la propria stabilità finanziaria e pianificare un futuro più sereno, offrendo un vantaggio tangibile nel presente.

In una nota, l’Inps ha comunicato l’allargamento della platea per l’incentivo al posticipo del pensionamento, comunemente noto anche come bonus Giorgetti. Si tratta di una misura che ricompensa coloro che decidono di non usufruire di alcune misure di pensionamento anticipato con un aumento dello stipendio dovuto a una riduzione dei contributi da versare. Una soluzione che può essere utile per chi vuole ottenere subito uno stipendio più alto per gli ultimi anni prima della pensione, ma che non sempre conviene al contribuente. Con il nuovo sistema contributivo infatti, una diminuzione dei versamenti può equivalere a una pensione più bassa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bonus Giorgetti per chi rinuncia alla pensione, quanto aumenta lo stipendio

In questa notizia si parla di: stipendio - bonus - giorgetti - pensione

Taglio cuneo fiscale, come cambia lo stipendio per docenti e ATA? Le novità su bonus e detrazioni. QUESTION TIME con Sciandrone (Uil Scuola Rua) LIVE Lunedì 19 maggio alle 14:30 - Scopri come il taglio del cuneo fiscale influenzerà gli stipendi di docenti e ATA. Partecipa al nostro Question Time con Sciandrone della Uil Scuola Rua, in diretta lunedì 19 maggio alle 14:30 su Orizzonte Scuola Tv, Facebook e YouTube.

Il bonus Maroni si allarga. Ribattezzato dall'Inps bonus Giorgetti, l'incentivo al posticipo della pensione a favore dei lavoratori dipendenti che - pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile (la cosiddetta quota 103) - scelgano di proseguir Vai su Facebook

Incentivo al posticipo pensione al via: chiarimenti INPS sul Bonus Giorgetti esentasse; Pensioni, bonus Maroni (ora Giorgetti): incentivo nello stipendio a chi rinvia quota 103 o l'anticipata. Quant; Bonus Giorgetti per chi rinuncia alla pensione, quanto aumenta lo stipendio.

Pensioni, bonus Maroni (ora Giorgetti): incentivo nello stipendio a chi rinvia quota 103 o l'anticipata. Quanto vale e chi può fare domanda - Ribattezzato dall'Inps bonus Giorgetti, l'incentivo al posticipo della pensione a favore dei ... Lo riporta msn.com

Incentivo al posticipo pensione al via: chiarimenti INPS sul Bonus Giorgetti esentasse - Da Bonus Maroni a Bonus Giorgetti: chi matura la pensione anticipata può restare a lavoro rinunciando ai contributi IVS e ottenendo una busta paga pesante. Riporta msn.com