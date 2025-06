Bonucci scivolata su una calciatrice in una partita di beneficenza | VIDEO

Durante una partita di beneficenza tra Inghilterra e World XI, Leonardo Bonucci ha attirato l'attenzione con una scivolata decisa su Steph Houghton. Nonostante il contesto solidale, l'ex difensore italiano ha mostrato tutta la sua grinta in campo, suscitando reazioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori. Scopri cosa è successo nel video e riflettiamo insieme sull’etica del fair play in partite benefiche.

Leonardo Bonucci, ex difensore di Juventus, Milan e Nazionale Italiana, ha fatto discutere per via di un intervento in scivolata 'al limite'. Anche se è un match di beneficenza, Leonardo Bonucci non tira mai indietro la gamba. Durante il Soccer Aid tra Inghilterra e World XI, l'ex Juventus, Milan e Nazionale Italiana, ha fermato regolarmente con una scivolata l'ex calciatrice del Manchester City, Steph Houghton. Guarda il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it