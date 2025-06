Bonny Inter forte | offerta pronta Hojlund? Modalità diversa!

L'Inter non si ferma e, tra sfide mondiali e strategie di mercato, punta deciso su Ange-Yoan Bonny come obiettivo principale. Mentre i nerazzurri si preparano all’esordio al Mondiale per Club, il club lavora in silenzio ma con determinazione per rinforzare la rosa. Tra offerte pronte e modalità diverse, la corsa si infiamma: quale sarà il prossimo passo della dirigenza? Restate con noi per scoprire gli ultimi aggiornamenti!

L'Inter continua a lavorare per ottenere il suo principale desiderio di mercato, Ange-Yoan Bonny. Sullo sfondo c'è anche Rasmus Hojlund, con modalità e tempistiche diverse. LE ULTIME – Mentre la squadra di Cristian Chivu si prepara a fare il suo esordio al Mondiale per Club, la dirigenza nerazzurra – nonostante la presenza in America – continua a lavorare sul mercato Tra le priorità sul taccuino di Piero Ausilio c'è il nome di Ange-Yoan Bonny, da mesi in cima alla lista. Questo, e i dialoghi già intessuti da tempo col Parma per il giocatore, permette al club nerazzurro di andare forte nella trattativa.

